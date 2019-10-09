Малюська: мы намерены изменить подходы к написанию законов

Новости Украины:Денис Малюська считает, что законодательство должно продвигаться в направлении большей понятности для рядового гражданина.

Министр юстиции Денис Малюська допускает переход к новым стандартам написание законов в Украине. Об этом Малюська сообщил на встрече с руководителями юридических служб государственных органов.

"Я много лет интересовался и никогда не понимал, почему закон должен начинаться с полномочий органов государственной власти... а суть - ближе к концу текста. И то, о чем закон и какие ключевые правила он устанавливает, - уже где-то в конце... Мы, наверное, перейдем к новым стандартам, как, например, в Британии, когда суть закона, основные правила, которые он регулирует, должны идти сразу", - рассказал руководитель Минюста.

При этом Малюська подчеркнул, что законодательство должно продвигаться в направлении большей понятности для рядового гражданина.