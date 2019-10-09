Офис президента: встреча Зеленского с бизнесменом Кислиным - фейк

Новости Украины:У Зеленского опровергли информацию некоторых СМИ о встрече президента Украины с бизнесменом Кислиным.

Офис президента Украины опровергает информацию о том, что президент Владимир Зеленский в США встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным.

"Информация о встрече, предоставленная российским изданием The Insider вместе с украинской программой "Схемы", является фейком", - заявили в Офисе президента.

8 октября СМИ распространили информацию о встрече Зеленского с бизнесменом Кислиным во время поездки президента Украины в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По данным СМИ, фирма Кислина считается причастной к отмыванию денег соратниками экс-президента Украины Виктора Януковича.

"На одном из фото видно, как Зеленский выходит из гостиницы "Паркер" вместе с участниками встречи, два источника подтвердили, что человек в красном жилете (его лицо на фото не попало) - именно Сэм Кислин", - говорится в расследовании.