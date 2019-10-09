ВР намерена доработать ко второму чтению законопроект о столице

В Верховной Раде создана рабочая группа по доработке ко второму чтению законопроекта "О городе Киев - столице Украины".
Рабочая группа была создана на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Соответствующее решение поддержали все члены комитета, которые были на заседании, и только один из депутатов воздержался.
Сопредседателями этой рабочей группы назначены председатель комитета Андрей Клочко и депутат Дмитрий Гурин (оба из фракции "Слуга народа").
На заседании отмечалось, что в состав группы должны войти народные депутаты, представители Аппарата ВР, Офиса президента Украины, Секретариата Кабмина, центральных органов исполнительной власти, КГГА, ведущих ассоциаций органов местного самоуправления, неправительственных и международных организаций.
3 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о городе Киев - столице Украины (№2143-3).
Законопроект представила на рассмотрение парламента группа депутатов от "Слуги народа".
Проектом закона предлагается установить, что система административно-территориального устройства Киева составляют 10 районов в городе. Местное самоуправление в Киеве осуществляется территориальными громадами города и районов как непосредственно, так и через органы местного самоуправления.
Согласно документу, Киевский городской голова является главным должностным лицом территориальной громады города. Он возглавляет исполнительный орган Киевского городского совета - Киевский магистрат и председательствует на заседаниях Киевского городского совета.
Законопроектом в законе "О местных выборах" устанавливается, что количество депутатов Киевсовета составляет 80 депутатов (сейчас - 120). Общий состав районного в городе Киеве совета составляет 20 депутатов.
Также в законопроектом регулируется проведение местных выборов в Киеве.