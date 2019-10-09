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Главнокомандующие ВС Украины и Словакии обсудили стратегическое партнерство (Фото)

Главнокомандующие ВС Украины и Словакии обсудили стратегическое партнерство (Фото)
13:44 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны

Новости Украины:В Киеве состоялась встреча начальников Генеральных штабов ВС Украины и Словакии.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак провел встречу с начальником Генерального штаба ВС Словацкой Республики генералом Даниэлем Змеко.

Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины.

В ходе встречи, Хочмак отметил, что визит делегации украинская сторона рассматривает как еще одно подтверждение солидарности с Украиной. Он назвал его новым этапом в развитии стратегического партнерства стран для дальнейшего укрепления безопасности в Украине и мире.

Стороны обсудили актуальные вопросы продолжения конструктивного диалога между вооруженными силами стран на стратегическом уровне. Представители Вооруженных сил обменялись опытом по реформированию системы управления и обсудили приоритетные направления развития военного сотрудничества сторон.

"Оружие и безопасность - 2019": Загороднюк встретился с главой Минобороны Молдовы

Делегация также побывала на Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность 2019" и почтила память погибших украинских воинов в Мемориальном комплексе на территории Минобороны Украины.

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Все по теме:

Украина, Словакия, ВСУ, Руслан Хомчак, Оружие и безопасность 2019, Даниэль Змеко.
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