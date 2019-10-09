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Среда, 09.10.2019
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Аваков и посол ФРГ наметили дальнейшие шаги в развитии двусторонних отношений

Аваков и посол ФРГ наметили дальнейшие шаги в развитии двусторонних отношений
14:16 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Арсен Аваков встретился с послом Германии в Украине.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Украине Анкой Фельдгузен.

Об этом сообщили в департаменте коммуникаций МВД Украины.

Отмечается, что главной темой встречи стало обсуждение сотрудничества между Министерствами внутренних дел Украины и Германии. Стороны наметили дальнейшие шаги в развитии двусторонних отношений.

Арсен Аваков выразил отдельную благодарность немецкой стороне за помощь в вопросе восстановления территориальной целостности Украины. Вдобавок, он обсудил участие ФРГ в политическом урегулировании конфликта на Донбассе.

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В свою очередь, Анка Фельдгузен поблагодарила его за плодотворное сотрудничество и подчеркнула, что на объединение стран плодотворно влияет также сотрудничество Украины с компанией "Airbus Helicopters", производящим вертолеты для авиационной системы МВФ.

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Германия, Украина, Арсен Аваков, Анка Фельдгузен.
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