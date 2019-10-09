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Украина и Грузия планируют двустороннее визиты высокого уровня

Украина и Грузия планируют двустороннее визиты высокого уровня
15:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Политики обсудили политическое и экономическое сотрудничество между Украиной и Грузией.

Украина и Грузия готовят ряд визитов высокого уровня. Как сообщается на сайте МИД Украины, об этом шла речь на встрече заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Грузии в Украине Теймуразом Шарашенидзе.

"Основное внимание было уделено практическому наполнению политической и экономической составляющей украинско-грузинского сотрудничества, в частности, подготовке ряда визитов высокого уровня, Десятого заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также взаимодействию на уровне внешнеполитических ведомств", - говорится в сообщении.

Собеседники также обменялись мнениями относительно возможных путей повышения эффективности ГУАМ и усиления ее роли на международной арене.

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Грузинскую сторону проинформировали о ситуации на Донбассе и последних инициативах украинской стороны по урегулированию вооруженного конфликта с РФ.

Также в сообщении отмечается, что Украина и Грузия настроены на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества. 

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Украина, Грузия, Василий Боднар, Теймураз Шарашенидзе..
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