Украина и Грузия планируют двустороннее визиты высокого уровня

Новости Украины:Политики обсудили политическое и экономическое сотрудничество между Украиной и Грузией.

Украина и Грузия готовят ряд визитов высокого уровня. Как сообщается на сайте МИД Украины, об этом шла речь на встрече заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Грузии в Украине Теймуразом Шарашенидзе.

"Основное внимание было уделено практическому наполнению политической и экономической составляющей украинско-грузинского сотрудничества, в частности, подготовке ряда визитов высокого уровня, Десятого заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также взаимодействию на уровне внешнеполитических ведомств", - говорится в сообщении.

Собеседники также обменялись мнениями относительно возможных путей повышения эффективности ГУАМ и усиления ее роли на международной арене.

Грузинскую сторону проинформировали о ситуации на Донбассе и последних инициативах украинской стороны по урегулированию вооруженного конфликта с РФ.

Также в сообщении отмечается, что Украина и Грузия настроены на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества.