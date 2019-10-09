Зеленский внес изменения в порядок согласования кандидатов на руководящие должности

Новости Украины:Кандидатуры заместителей главы МИД и генконсулов будут согласовываться с президентом.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом внес изменения в порядок предварительного согласования кандидатур на должности первого заместителя, замминистра иностранных дел Украины и генерального консула.

Согласно обнародованному на сайте президента в среду указу №740/2019, Зеленский поручил внести в указ президента от 4 июня 2008 года № 513 "О некоторых вопросах руководства внешнеполитической деятельностью государства" ряд изменений, в частности, изменил редацию статьи 1 данного указа.

"Установить, что кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел Украины и генерального консула Украины предварительно согласовываются с президентом Украины", - говорится в указе Зеленского.

В указе от 4 июня 2008 года №513, статья 1 предполагала, что с президентом согласовываются кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел Украины, руководителя структурного подразделения МИД, генерального консула, советника-посланника, советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве, при международной организации, ректора, первого проректора, проректора дипломатической академии Украины при МИД.