министр иностранных дел Нидерландов посетит Украину

Новости Украины:В ходе визита в Киеве состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины Вадима Пристайко и Нидерландов Стефа Блока.

Министр иностранных дел Королевства Нидерланды Стеф Блок 10 октября осуществит визит в Украину.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

"10 октября 2019 года в Украине будет находиться с визитом министр иностранных дел Королевства Нидерланды Стеф Блок", - отмечается в сообщении.

В частности, в ходе визита в Киеве состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины Вадима Пристайко и Нидерландов Стефа Блока.

"Среди основных тем переговоров - вопросы двустороннего сотрудничества, поддержки Нидерландами Украины в защите суверенитета и территориальной целостности и оказания практической помощи в проведении реформ. Будут также обсуждены вопросы взаимодействия по важным темам международного характера", - говорится в сообщении.