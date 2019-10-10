Скачать
Четверг, 10.10.2019
Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
Зеленский назвал свою миссию на посту Президента Украины
Зеленский назвал свою миссию на посту Президента Украины
Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
Instagram решил убрать вкладку "Подписки": названа причина
Instagram решил убрать вкладку "Подписки": названа причина

Могерини: Внимание ЕС к Украине вовсе не ослабло

Могерини: Внимание ЕС к Украине вовсе не ослабло
10:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Федерика Могерини в своем выступлении в Европарламенте рассказала, что внимание Европейского союза к Украине вовсе не ослабло, как это могло показаться.

Внимание Европейского союза к Украине вовсе не ослабло, как это может показаться, как и не исчезли проблемы, связанные с этой страной, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Выступая в среду вечером в Брюсселе на пленарном заседании Европарламента, посвященном ситуации на Украине, она напомнила, что пять лет назад, в начале ее мандата, Украина была "едва ли не единственной проблемой внешнеполитической повестки дня ЕС".

"Новое правительство (Украины - прим.ред.) проявило смелый подход к реформам, - констатировала она. - Ожидания общественности очень высоки. Число законодательных актов, принятых с этого лета, беспрецедентно. И мы готовы и хотим поддержать новое правительство Украины в обеспечении того, чтобы эта волна законодательства действительно дала практические результаты".

Могерини напоминает: Крым – это Украина, Донбасс – это Украина

Могерини назвала в числе приоритетных задач судебную реформу, борьбу с коррупцией, с олигархическими структурами, реформирование энергетического сектора.

"Мы также работаем с Украиной и Россией в рамках нашего диалога, чтобы заключить новый контракт по газовому транзиту", - подчеркнула Могерини.

Она приветствовала итоги состоявшейся 1 октября в Минске встречи Трехсторонней контактной группы и выразила надежду, что "так называемая формула Штайнмайера" может стать шагом "к некоторому прогрессу в деле выполнения Минских соглашений всеми сторонами".

Украинский вопрос: Могерини передала "сильный и простой месседж"

Могерини подтвердила поддержку Евросоюзом работы нормандского формата, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ и заявила, что ЕС "будет продолжать это делать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

В ходе дискуссии европейские парламентарии выразили солидарность с Украиной, высказались за дальнейшую поддержку ее Евросоюзом. Однако некоторые скептически оценили "формулу Штайнмайера", которая, по их мнению, несет односторонние выгоды России.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Крым, Европарламент, Европейский союз, Донбасс, Федерика Могерини.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 10 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Гиперзвуковое оружие Украины?: чем удивило "Южное" на выставке "Оружие и безопасность - 2019" (Видео)
03 Зеленский ответил на вопрос, существует ли для Крыма "формула Штайнмайера"
04 Советы для худеющих: как обмануть чувство голода
05 "Я даже сама не могу понять этого": Виктория Булитко о личной жизни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский прокомментировал &quot;турборежим&quot; Рады
Зеленский прокомментировал "турборежим" Рады
Дожди и грозы: прогноз погоды на 10-11 октября
Дожди и грозы: прогноз погоды на 10-11 октября
Турецкие войска продолжают наступление вглубь Сирии
Турецкие войска продолжают наступление вглубь Сирии
СМИ: Королева Елизавета II не будет финансировать свадьбу принцессы Беатрис
СМИ: Королева Елизавета II не будет финансировать свадьбу принцессы Беатрис
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь