"Все против": Зеленский заговорил о прямой встрече с Путиным

Новости Украины:Владимир Зеленский отметил, что может встретиться с Владимиром Путиным лишь в двух форматах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о необходимости проведения двухсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным для прекращения войны на востоке Украины, однако ее перспектива сейчас не обсуждается и эти вопросы будут решаться в рамках "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ).

"Встречаться мы можем только в двух форматах: нормандский формат и встреча моя прямая с президентом России. Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против… Эта встреча должна быть, если мы хотим завершения войны. Мы сейчас говорим только о нормандском формате. Пока что он такой, и я действительно очень благодарен нашим западным партнерам, что у нас он есть хотя бы, у нас есть что-то, и сейчас все готовы к нормандскому формату", - сказал Зеленский в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

Пресс-марафон с президентом проходит на территории Kyiv Food Market на Печерске в столице