Зеленский прокомментировал "турборежим" Рады

Новости Украины:Владимир Зеленский рассказал, что в Европе приветствовали быстрое принятие необходимых законопроектов.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скорость принятия Верховной Радой законов. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона.

«Все страны, начиная с Германии, Франции, Израиля, Англии, - все лидеры этих стран, с кем я говорил, они аплодировали той скорости, с которой мы работаем, просто аплодировали. Другие иностранные послы говорят: «Не спешите, вы молодцы, но немного медленнее». Но все они прошли большой путь и знают, что если мы за первые два года не примем все концептуальные законы, - мы ничего не примем. Это прошли все страны мира», - сказал президент.

«Поэтому моя позиция и обращение к нашим депутатам Верховной Рады, я им говорил: «Смотрите, иногда лучше в первом чтении принять закон, потом в комитетах разберитесь, уберите все ошибки, если какая-то принципиальная ошибка, я верну вам этот законопроект с дополнением, но вы его уже приняли, понимаете, уже шаги пошли. Это правильно, по-другому не будет работать страна, и по-другому не заработает экономика», - добавил он.

По мнению Зеленского, скорость принятия важных для страны законов является правильной тенденцией.