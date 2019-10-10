Скачать
Четверг, 10.10.2019
Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
Зеленский назвал свою миссию на посту Президента Украины
Зеленский назвал свою миссию на посту Президента Украины
Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
Instagram решил убрать вкладку "Подписки": названа причина
Instagram решил убрать вкладку "Подписки": названа причина

Зеленский прокомментировал "турборежим" Рады

Зеленский прокомментировал "турборежим" Рады
11:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: iportal.rada.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский рассказал, что в Европе приветствовали быстрое принятие необходимых законопроектов.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скорость принятия Верховной Радой законов. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона.

«Все страны, начиная с Германии, Франции, Израиля, Англии, - все лидеры этих стран, с кем я говорил, они аплодировали той скорости, с которой мы работаем, просто аплодировали. Другие иностранные послы говорят: «Не спешите, вы молодцы, но немного медленнее». Но все они прошли большой путь и знают, что если мы за первые два года не примем все концептуальные законы, - мы ничего не примем. Это прошли все страны мира», - сказал президент.

«Поэтому моя позиция и обращение к нашим депутатам Верховной Рады, я им говорил: «Смотрите, иногда лучше в первом чтении принять закон, потом в комитетах разберитесь, уберите все ошибки, если какая-то принципиальная ошибка, я верну вам этот законопроект с дополнением, но вы его уже приняли, понимаете, уже шаги пошли. Это правильно, по-другому не будет работать страна, и по-другому не заработает экономика», - добавил он.

Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)

По мнению Зеленского, скорость принятия важных для страны законов является правильной тенденцией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ВР, Президент Украины, Владимир Зеленский, Президент Зеленский, Пресс-марафон Владимира Зеленского.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 10 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Гиперзвуковое оружие Украины?: чем удивило "Южное" на выставке "Оружие и безопасность - 2019" (Видео)
03 Зеленский ответил на вопрос, существует ли для Крыма "формула Штайнмайера"
04 Советы для худеющих: как обмануть чувство голода
05 "Я даже сама не могу понять этого": Виктория Булитко о личной жизни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский прокомментировал &quot;турборежим&quot; Рады
Зеленский прокомментировал "турборежим" Рады
Дожди и грозы: прогноз погоды на 10-11 октября
Дожди и грозы: прогноз погоды на 10-11 октября
Турецкие войска продолжают наступление вглубь Сирии
Турецкие войска продолжают наступление вглубь Сирии
СМИ: Королева Елизавета II не будет финансировать свадьбу принцессы Беатрис
СМИ: Королева Елизавета II не будет финансировать свадьбу принцессы Беатрис
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь