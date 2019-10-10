Зеленский рассказал о "дедлайнах" для министров

Новости Украины:Глав государства ожидает от всех министров реальных и эффективных дел до конца года.

Президент Украины Владимир Зеленский готов поддержать увольнение министров, которые не покажут реальных дел до конца этого года.

"Есть испытательный срок. Я всем министрам сказал, и всем правоохранителям, сказал откровенно: реальные дела, эффективные дела, пожалуйста, принесите нам до конца года. Не будет - мы всех уволим", - заявил Зеленский в четверг в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг.

Это также касается министра внутренних дел Арсена Авакова и министра финансов Оксаны Маркаровой, работавших в составе предыдущего правительства.

"У нас есть министр финансов г-жа Маркарова. Она – профессиональный человек. Если она будет (фигурировать – ред.) в криминальном деле, если она будет "загрязненным" человеком, если она не будет выполнять свою работу, то премьер-министр – и он получит от меня поддержку – заменит министра финансов", – сказал Зеленский.

Президент Украины вносит представление о назначении Верховной Радой премьер-министра, вносит кандидатуры министра обороны и министра иностранных дел.