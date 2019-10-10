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Кулеба: Рада и Кабмин создали платформу для европейского продвижения Украины

Кулеба: Рада и Кабмин создали платформу для европейского продвижения Украины
14:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Кулеба заявил, что до этого никогда правительство и парламент не создавали такую совместную платформу.

Парламент и правительство Украины создали совместную платформу для дальнейшего евроатлантического продвижения Украины, сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Никогда до этого правительство и парламент не создавали такую совместную платформу, чтобы двигаться по пути евроатлантической интеграции", - сказал Кулеба на брифинге в Киеве в четверг.

Он заверил, что курс на евроатлантическую интеграцию Украины остается неизменным, и в программе деятельности правительства, утвержденной парламентом, четко обозначена цель, которую ставит правительство на ближайшие 5 лет: "достижение соответствия критериям членства в организации Североатлантического договора".

Кулеба также сообщил, что в настоящее время правительство завершает работу над годовой национальной программой под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2020 год.

Кулеба: Курс в ЕС неизменен

"Это чрезвычайно серьезный комплексный документ, который мы делаем человекоцентричным и ставим в центр этого документа интересы гражданина Украины, который может пользоваться преимуществами сектора безопасности и обороны, чувствовать себя защищенным, а также солдата и офицера Вооруженных сил Украины", - сказал вице-премьер.

По его словам, работа над программой идет таким образом, чтобы она максимально была приближена к "Плану действий относительно членства в НАТО".

"Это конкретный документ, имплементация которого шаг за шагом постепенно приближает нас к цели", - подчеркнул Кулеба.

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Парламент, НАТО, Кабмин, Евроинтеграция, Дмитрий Кулеба.
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