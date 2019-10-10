Разработка программы Украина-НАТО находится на финишной прямой

Новости Украины:Комплексный документ Годовая национальная программа в скором времени будет завершен.

Кабинет министров Украины в настоящее время завершает работу над Годовой национальной программой под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил в Верховной Раде на первом совместном парламентско-правительственном брифинге, посвященном евроатлантической интеграции Украины, сообщила его пресс-служба.

"Это очень серьезный и комплексный документ. Мы делаем его человекоцентричным. Ставим превыше всего интересы гражданина Украины, который должен пользоваться всеми преимуществами развитого сектора безопасности и обороны, чувствовать себя защищенным, а также интересы солдат и офицеров Вооруженных сил Украины", - сказал он.

По словам вице-премьер-министра, программа будет максимально приближена к формату Плана действий по членству в НАТО, а ее имплементация будет шаг за шагом постепенно приближать Украину к цели.

Кулеба выразил благодарность парламентариям за поддержку и готовность координировать действия, чтобы движение Украины в НАТО было максимально эффективным, и заверил в полной готовности правительства сотрудничать с парламентом.