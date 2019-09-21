Украина не отказывается от евроатлантической интеграции - Загороднюк

Новости Украины:Вопреки желанию России украинское оборонное ведомство ведет работу на евроатлантической интеграцией.

Вступление в НАТО остается стратегической целью Украины.

Об этом министр обороны Андрей Загороднюк заявил в интервью Радио Свобода.

”Во-первых, мы, конечно, согласны с тем, что Россия очень не хотела бы, чтобы была вообще какая-то евроатлантическая интеграция Украины. Это известно из всех источников, из открытых. Наше стратегическое направление в НАТО – это, конечно, не то, что они хотели бы видеть. Но это стратегическая цель для Украины. И эту стратегическую цель мы не отменяем. Мы, наоборот, ускоряем все изменения для того, чтобы быть готовыми к этому”, - заявил он.

Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада внесла изменения в Конституцию относительно стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

20 апреля на то время президент Петр Порошенко утвердил план мероприятий по реализации стратегического курса Украины на получение членства в ЕС и НАТО.