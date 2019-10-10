Скачать
Четверг, 10.10.2019
"Нормандская четверка" соберется в ноябре, дата скоро будет известна
"Нормандская четверка" соберется в ноябре, дата скоро будет известна
Зеленский: С Турцией у нас сейчас очень неплохие отношения
Зеленский: С Турцией у нас сейчас очень неплохие отношения
Молодежная сборная Украины по футболу уступила сверстникам из Румынии
Молодежная сборная Украины по футболу уступила сверстникам из Румынии
"Танцы со звездами 2019": легенда паркета Григорий Чапкис вернется в проект
"Танцы со звездами 2019": легенда паркета Григорий Чапкис вернется в проект

Зеленкий рассказал, кто должен контролировать ОРДЛО, после вывода оккупационных войск

Зеленкий рассказал, кто должен контролировать ОРДЛО, после вывода оккупационных войск
23:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Зеленский считает, что ОРДЛО должны контролировать полиция Украины и ОБСЕ, а госграницу – украинские пограничники с помощью миротворцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что после вывода с неподконтрольных правительству территорий Донбасса (ОРДЛО) незаконных вооруженных формирований и иностранных подразделений функции контроля и обеспечения правопорядка в регионе должны иметь украинские полицейские и представители ОБСЕ, а госграницу с РФ – украинские пограничники с миротворцами, которые будут им помогать.

В ходе длящегося более 11 часов пресс-марафона в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, какие, по его мнению, формирования и институции должны контролировать ОРДЛО после выведения удерживающих эту территорию войск, Зеленский сказал: "Должна быть украинская полиция, должны быть (представители – Ред.) ОБСЕ, должны быть на границе между Украиной и Россией и помогать нашим пограничникам и миротворцы. Я думаю, что у нас должно быть совместное обеспечение мира. Тут не выйдет, что только полиция или Служба безопасности".

Поясняя свою позицию по этому вопросу, он отметил, что совместное обеспечение мира в регионе обусловлено имеющейся там сложной ситуацией.

Не бизнес, а прекращение войны: Зеленский надеется на смену приоритетов Франции

"Тут не выйдет, что только полиция или только Служба безопасности, потому что сложная ситуация, потому что есть вооруженные люди, часть из которых выйдет (за пределы Украины – Ред.), а часть не выйдет, и будет скрываться. А часть (проживающих в ОРДЛО – Ред.) людей по-разному будет относиться к украинцам, которые туда вернутся, а часть украинцев, которые туда вернутся, будут тоже по-разному относиться к разным людям, которые местные. Поэтому это комплексный вопрос, очень сложный вопрос", - сказал Зеленский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, ОБСЕ, Миротворцы ООН, Владимир Зеленский, Нацполиция, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дожди и грозы: прогноз погоды на 10-11 октября
02 Гороскоп на завтра, 10 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 10 октября
04 Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
05 Гиперзвуковое оружие Украины?: чем удивило "Южное" на выставке "Оружие и безопасность - 2019" (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Мы не обслуживающий персонал политики США
Зеленский: Мы не обслуживающий персонал политики США
Зеленскому не предлагали обменять Крым на мир на Донбассе
Зеленскому не предлагали обменять Крым на мир на Донбассе
В США не изменились настроения граждан о работе Трампа
В США не изменились настроения граждан о работе Трампа
Принц Гарри и Меган Маркл планируют переехать из Великобритании (Фото)
Принц Гарри и Меган Маркл планируют переехать из Великобритании (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь