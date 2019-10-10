Не бизнес, а прекращение войны: Зеленский надеется на смену приоритетов Франции

Новости Украины:Зеленский хотел бы видеть большую поддержку Францией Украины в конфликте с РФ и приоритетность прекращения войны над вопросами бизнеса.

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы Франция больше поддерживала Украину в конфликте с Россией и ставила приоритет прекращения войны на Донбассе над бизнесом.

"Я бы хотел в вопросе войны видеть больше поддержку Франции украинской стороны, чем российской. И в вопросах ведения бизнеса с РФ все-таки в приоритете было бы урегулирование ситуации на Донбассе и прекращение войны. И с таким настроением я говорил с президентом США. Я говорил то, что думаю, и хотел бы, чтобы меня услышали", - сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что больше, чем отдает Украина - жизни людей, никто не отдает.

Президент Украины надеется, что его призыв услышали во Франции, в США и других странах.

Напомним, Зеленский рассчитывает, что дата проведения встречи лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) будет согласована сторонами на следующей неделе.

Зеленский установил мировой рекорд по самой продолжительной в мире пресс-конференции президента страны.