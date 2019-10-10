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Не бизнес, а прекращение войны: Зеленский надеется на смену приоритетов Франции

Не бизнес, а прекращение войны: Зеленский надеется на смену приоритетов Франции
23:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Зеленский хотел бы видеть большую поддержку Францией Украины в конфликте с РФ и приоритетность прекращения войны над вопросами бизнеса.

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы Франция больше поддерживала Украину в конфликте с Россией и ставила приоритет прекращения войны на Донбассе над бизнесом.

"Я бы хотел в вопросе войны видеть больше поддержку Франции украинской стороны, чем российской. И в вопросах ведения бизнеса с РФ все-таки в приоритете было бы урегулирование ситуации на Донбассе и прекращение войны. И с таким настроением я говорил с президентом США. Я говорил то, что думаю, и хотел бы, чтобы меня услышали", - сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что больше, чем отдает Украина - жизни людей, никто не отдает.

Президент Украины надеется, что его призыв услышали во Франции, в США и других странах.

Зеленский: С Турцией у нас сейчас очень неплохие отношения

Напомним, Зеленский рассчитывает, что дата проведения встречи лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) будет согласована сторонами на следующей неделе.

Зеленский установил мировой рекорд по самой продолжительной в мире пресс-конференции президента страны.

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Франция, Донбасс, Владимир Зеленский.
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