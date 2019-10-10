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Зеленский: С Турцией у нас сейчас очень неплохие отношения

Зеленский: С Турцией у нас сейчас очень неплохие отношения
22:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины:Глава государства высказался об украинско-турецких отношениях в сравнении с таковыми Турции с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский ратует за упрочнение отношений и товарооборота между Украиной и Турцией до уровня, превышающего таковые между Турцией и Россией.

"С Турцией у нас сейчас очень неплохие отношения и товарооборот очень большой. Нужно только увеличивать и сближаться. Хотим, чтобы наши отношения между Украиной и Турцией были крепче, чем отношения между Турцией и Россией", - сказал он в ходе общения с журналистами в рамках более чем 11-часового пресс-марафона в четверг в Киеве.

Президент Украины также напомнил, что недавно встречался с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, и в рамках этой встречи стороны договорились об усилении связей в оборонной сфере.

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"Особенно это касается нашего совместного производства беспилотников. Нас очень интересует сотрудничество в сельском хозяйстве. Мы проговаривали вопросы энергетики, мы бы очень хотели договориться здесь", - отметил Зеленский.

По его словам в отношениях между странами имеются некоторые вопросы в сфере экологии, однако он выразил надежду, что они вскоре будут разрешены.

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"У нас начинают налаживаться отношения в инновационной сфере, в ИТ-сфере. У нас есть турецкие компании-лидеры в качестве строительства дорог. Мы предложили инфраструктурные проекты, говорили про концессию в портах, про сотрудничество", - перечислил Зеленский возможные варианты сотрудничества Украины и Турции.

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Украина, Турция, Россия, Владимир Зеленский, Рейджеп Тайип Эрдоган.
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