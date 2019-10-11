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В Раде рассказали при каких условиях иностранцы смогут покупать землю в Украине

В Раде рассказали при каких условиях иностранцы смогут покупать землю в Украине
13:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В ближайшее время в земельном комитете намерены рассмотреть 11 земельных законопроектов, которые зарегистрированы в Раде.

Аграрные компании, работающие на украинском рынке свыше трех лет, смогут покупать сельхозземли, которые они будут арендовать по состоянию на дату открытия рынка, 1 октября 2020 года, сообщил глава парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельным отношениям Николай Сольский (фракция "Слуга народа").

"Есть более 1300 предприятий, которые уже годами работают в Украине, вкладываются в украинскую землю, инфраструктуру, создают рабочие места, и принадлежат, в том числе, иностранцам. Для этой категории юридических лиц, только тех, которые не менее трех лет занимаются сельхозбизнесом в Украине, и только в том объеме земель, которые на момент вступления закона в силу они обрабатывают, которые у них в договорах", - сказал он в ходе брифинга в Верховной Раде в пятницу.

В ближайшее время в земельном комитете намерены рассмотреть 11 земельных законопроектов, которые зарегистрированы в Раде, заметил Сольский.

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По его словам, в настоящее время Министерство развития экономики рассматривает введение ограничения на господдержку в рамках бюджетной поддержки на 2020 год, оцениваемой в 4,4 млрд грн, на уровне 5 млн грн в одни руки или на группу связанных лиц.

Замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в свою очередь отметил необходимость внесения в Госгеокадастр до 1 августа 2020 года всей информация о государственных землях.

"До конца года мы внесем информацию об 1 млн га госземель, и до августа нам останется внести еще 0, 5 млн га. Мы идем согласно графику, успеваем", - заметил Высоцкий.

Он указал, что в планах провести 18 региональных форумов по теме рынка земли.

Группа депутатов из фракции "Слуга народа", в числе которой Николай Сольский, зарегистрировала в Раде обновленный законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" №2178-10.

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По словам одного из инициаторов законопроекта, депутата Дмитрия Костюка, в документе прописан запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец до 1 января 2024 года. Также уменьшен процент ограничения на покупку сельхозземель: не 15%, как предлагалось ранее, а 8% в пределах области, также законопроектом предлагается ввести ограничение в общинах - 35%.

В обновленном законопроекте были учтены замечания, высказанные накануне на встрече президента Владимира Зеленского с представителями аграрной отрасли.

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Верховная Рада, Рынок земли, "Слуга народа", Николай Сольский.
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