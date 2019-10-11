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В Брюсселе рассказали, о чем будут говорить с Пристайко на заседании Совета министров

В Брюсселе рассказали, о чем будут говорить с Пристайко на заседании Совета министров
17:06 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:В Брюсселе хотят услышать оценку Пристайко о ситуации на Донбассе и видении мирного урегулирования.

Во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге, на которое пригласили главу МИД Украины Вадима Пристайко, европейская сторона ожидает услышать от Киева оценку текущей ситуации на востоке Украины и видение мирного урегулирования.

Об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС в пятницу в Брюсселе.

На вопрос о возможном расширении участия ЕС в процессах урегулирования, в частности в организации выборов или в наблюдении за выводом иностранных войск с оккупированных территорий, представитель Брюсселя сказал: "ЕС уже участвует в этих процессах. Мы поддерживаем СММ ОБСЕ, как финансово, так и персоналом. Это уместно. Потому что "формула Штайнмайера" - это лишь один пункт (урегулирования), кроме него существуют другие элементы. Среди них - вопрос украинского контроля над границей и доступа миссии (ОБСЕ) к нему, вопросы устойчивого прекращения огня и разведения войск".

"Когда все это будет имплементироваться, мы будем продвигаться дальше с оказанием помощи регионам Донбасса", - добавил он.

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Европейским министрам будет очень интересно услышать мнение Украины, а также получить анализ текущей ситуации вокруг урегулирования от стран-участниц "нормандского процесса", отметил собеседник."После выполнения этих мероприятий мы, европейская сторона, готовы делать больше - как в сфере экономики, так и в измерении мониторинга и наблюдения. Но и в настоящее время мы делаем много в этом смысле", - подчеркнул высокопоставленный представитель ЕС.

Он напомнил, что во время встречи с украинским коллегой в Люксембурге европейские министры иностранных дел обсудят широкий круг вопросов, связанных с внедрением реформ в стране, в развитие договоренностей, достигнутых во время саммита ЕС-Украина в июле этого года.

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"После этого (саммита) состоялся целый ряд важных визитов, например, вице-премьер Украины был здесь, в Брюсселе для обсуждения всего спектра контактов между нами. Мы имеем в Украине нашу совещательную миссию, которая работает над реформой сектора гражданской безопасности, и можно ожидать , что эти вопросы также будут темой для дискуссии в Люксембурге", - рассказал представитель ЕС.

Напомним, в Европейской комиссии назвали согласования так называемой "формулы Штайнмайера" важным шагом для дальнейшего выполнения Минских соглашений и урегулирования конфликта на Донбассе.

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ЕС, Донбасс, Вадим Пристайко, Брюсель.
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