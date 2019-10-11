Зеленский подписал закон о добровольном использовании нацстандартов

Новости Украины:Глава государства подписанным законом изменил ряд законодательных актов, которые приводят стандартизацию к международной практике.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона "О стандартизации" № 124-IX, поддержанный Верховной Радой 20 сентября, сообщается на официальном сайте главы государства.

Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, среди которых Кодекс Украины о недрах, Земельный, Водный, Гражданский, Хозяйственный, Уголовный кодексы Украины; кодексы торгового мореплавания и защиты Украины; законы "Об охране окружающей природной среды", "Об инвестиционной деятельности", "О товарной бирже", "Об основах градостроительства", "О дорожном движении" и другие.

"Внедрение норм этого закона обеспечит согласование национальной системы стандартизации с международной и европейской практикой", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 20 сентября Рада 291 голосом приняла в целом закон о внесении изменений в законодательные акты в связи с принятием закона "О стандартизации", устанавливающий переход на добровольное применение национальных стандартов.

"Мы не отменяем стандартны. Они остаются, но использование их будет окончательно добровольным. Все экологические нормы, нормы безопасности пищевой продукции и другие должны регулироваться законами, постановлениями и указами госорганов", – сказала заместитель комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа с трибуны парламента в пятницу.

Закон вступает в силу с 2021 года.