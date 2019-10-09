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Зеленский подписал закон об охране прав на географические указания в соответствии с требованиями ЕС

Зеленский подписал закон об охране прав на географические указания в соответствии с требованиями ЕС
17:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Законом предусмотрено охраны географических указаний путем внесения соответствующих изменений в Хозяйственный кодекс Украины.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических указаний" (№123-IX).

Об этом  сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом предусмотрено совершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности относительно правовой охраны географических указаний путем внесения соответствующих изменений в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, закон "Об охране прав на указание происхождения товаров", декрета Кабинета министров "О государственной пошлине".

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Введение этого закона будет способствовать адаптации актов национального законодательства к праву Европейского Союза, а также выполнению обязательств, взятых Украиной в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом.

Верховная Рада 20 сентября приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических указаний".

Законом предусматривается имплементация требований статей 204-207 Соглашения об ассоциации, а также положений Регламента (ЕС) №1151/2012 Европейского парламента и Рады от 21 ноября 2012 года о качестве сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания.

Закон дает новые определения терминов "географическое указание", "наименование места происхождения товара"; возможность уточнить условия предоставления правовой охраны географическому указанию и основания для отказа в предоставлении такой охраны; определить условия предоставления правовой охраны омонимичному географическому указанию.

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Также законом уточняется круг лиц, которые имеют право на государственную регистрацию географического указания. Кроме того, пересматриваются требования к заявке на регистрацию; совершенствуется порядок проведения экспертизы заявок на географические указания; определяются требования к техническим условиям, которым должен соответствовать товар, для которого заявляется указание. Законопроектом упорядочивается перечень прав и обязанностей, вытекающих из государственной регистрации географических указаний и тому подобное.

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ЕС, Закон, Владимир Зеленский.
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