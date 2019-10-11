У Зеленского рассказали, о чем говорил Богдан с послами G7

Глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан провел встречу с послами стран «Большой семерки», аккредитованными в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Андрей Богдан поблагодарил глав дипломатических представительств за значительную помощь нашей стране, отметив, что украинская сторона считает поддержку иностранных партнеров, прежде всего стран "Большой семерки" и Европейского Союза, ключевой для дальнейшей реализации реформ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что собеседники обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на Донбассе, в том числе мероприятия, осуществляемые для подготовки к разведению сил в Золотом и Петровском.
Богдан также проинформировал дипломатов об ожиданиях украинской стороны от встречи в нормандском формате.
Особое внимание участники встречи уделили новым законодательным инициативам, которые призваны способствовать трансформации Украины в современное и высокоразвитое государство.
Послы заверили в безоговорочной дальнейшей поддержке Украины.
Стороны договорились о продолжении регулярного диалога.