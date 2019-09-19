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Послы G7 приветствуют успех переговоров Украины и МВФ

Послы G7 приветствуют успех переговоров Украины и МВФ
17:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер G7

Новости Бизнеса:Успешное сохранение стабильности экономики Украины зависит от возобновления макрофинансовой поддержки МВФ.

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) заявляют, что успешное сохранение стабильности экономики Украины зависит от возобновления макрофинансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда.

Как говорится в сообщении французского председательства в G7 в Twitter Группы поддержки Украины, сегодня послы Группы Семи встретились с руководителем миссии МВФ в Киеве Рон ван Роденом.

"Они приветствуют прогресс в переговорах между МВФ и украинским правительством. Возобновление макрофинансовой поддержки от МВФ имеет ключевое значение для успешного сохранения стабильности экономики Украины", - отмечается в сообщении.

"Во время переговоров особое внимание будет уделяться постоянным усилиям со стороны правительства Украины в таких сферах как верховенство права, экономические реформы, энергетика, независимость НБУ и уменьшение системных рисков в банковском секторе. Очень конструктивное общение с МВФ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, очередная оценочная миссия МВФ начала свою работу в Киеве. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, правительство начинает переговоры с Фондом о новой программе, рассчитывая на ее старт до конца года.

 Украина договорилась с МВФ о займе в размере 5 миллиардов долларов

В Национальном банке оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получения первых 2 миллиардов до конца года.

Министр финансов Оксана Маркарова заявляла о том, что новая программа может стать последней, поскольку в дальнейшем Украина сможет обходиться без поддержки МВФ.

Борьба с коррупцией в Украине - главное для представителей МВФ

По оценкам опрошенных  экспертов, Украина попросит МВФ о новой программе расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility) объемом от 6 до 20 млрд долларов на срок от 2 до 4 лет.

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МВФ, Послы, G7, Большая семерка.
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