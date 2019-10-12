Пристайко опроверг сотрудничество Украины с Джулиани

Новости Украины:Пристайко считает, что не было дилеммы о сотрудничестве с Джулиани для помощи от США.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что руководство США не ставило перед Украиной условия сотрудничества с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани для получения военной помощи.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Я хочу единственное сказать точно, что и представление о том, что перед нами стояла дилемма, либо мы получаем военную помощь, либо мы будем сотрудничать с Руди Джулиани - это абсолютная неправда. Этого не было. Я присутствовал на всех встречах и разговорах", - сказал Пристайко.

Как известно, в начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.