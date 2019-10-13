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Кабмин уволил госсекретаря Минздрава

Кабмин уволил госсекретаря Минздрава
01:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Артем Янчук уволен с должности государственного секретаря Министерства здравоохранения.

Кабинет министров уволил государственного секретаря Министерства здравоохранения Артема Янчука, который был назначен при Ульяне Супрун.

Об этом сообщила сама Супрун в Facebook.

"Только что на закрытом заседании правительства Зоряна Скалецкая с голоса подала вопрос об увольнении государственного секретаря Министерства здравоохранения Украины Артема Янчука, который со среды находится в декретном отпуске, и возложения его обязанностей на Инну Солодкую. По сути правительство сегодня уволило мужчину, который находится в декретном отпуске и ухаживает за тремя детьми и сделало это без любого предупреждения", — говорится в сообщении.

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Янчук возложил свои обязанности на гендиректора директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирину Литовченко, но Кабмин назначил в.и.о. госсекретаря Инну Солодкую. Последняя пришла в Минздрав несколько недель назад, а ранее возглавляла юридический департамент Держгеокадастра. Это бывшая коллега Андрея Пивоварова, главы юридической службы Минздрава при Раисе Богатыревой.

Супрун убеждена, что увольнение Янчука было проведено «в супертайном режиме с нарушением законодательства».

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Минздрав, МОЗ, Артем Янчук, Ульяна Супрун.
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