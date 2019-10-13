Кадровые решения: два министерства получили новых заместителей

Новости Украины:Кабмин назначил двух заместителей министра энергетики и защиты окружающей среды.

Кабинет министров Украины назначил двух заместителей министров и принял ряд других кадровых решений.

Как сообщается на Правительственном портале, вчера на заседании Кабмин назначил двух заместителей министра энергетики и защиты окружающей среды: ими стали соответственно Роман Абрамовский Алексей Рябчин.

Вместе с тем Кабмин уволил:

Артема Янчука с должности государственного секретаря Министерства здравоохранения Украины;

Леонида Евдоченко с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации;

Виталия Петрука с должности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения и объявил конкурс на занятие указанной должности. Временное исполнение обязанностей председателя агентства возложен на заместителя Владимира Фещенко.

Кроме того, правительство освободило от должности первого заместителя председателя Государственной экологической инспекции Игоря Яковлева и временно возложило исполнение обязанностей председателя на Виктора Канцурака.

Правительство также уволило Андрея Кравченко с должности заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства.

В то же время объявлен конкурс на должность председателя Государственной регуляторной службы и внесены изменения в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.