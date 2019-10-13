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Кадровые решения: два министерства получили новых заместителей

Кадровые решения: два министерства получили новых заместителей
11:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины:Кабмин назначил двух заместителей министра энергетики и защиты окружающей среды.

Кабинет министров Украины назначил двух заместителей министров и принял ряд других кадровых решений.

Как сообщается на Правительственном портале, вчера на заседании Кабмин назначил двух заместителей министра энергетики и защиты окружающей среды: ими стали соответственно Роман Абрамовский Алексей Рябчин.

Вместе с тем Кабмин уволил:

Артема Янчука с должности государственного секретаря Министерства здравоохранения Украины;

Леонида Евдоченко с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации;

Виталия Петрука с должности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения и объявил конкурс на занятие указанной должности. Временное исполнение обязанностей председателя агентства возложен на заместителя Владимира Фещенко.

Кабмин уволил госсекретаря Минздрава

Кроме того, правительство освободило от должности первого заместителя председателя Государственной экологической инспекции Игоря Яковлева и временно возложило исполнение обязанностей председателя на Виктора Канцурака.

Правительство также уволило Андрея Кравченко с должности заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства.

В то же время объявлен конкурс на должность председателя Государственной регуляторной службы и внесены изменения в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

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Все по теме:

Кабмин, Кадры, Алексей Рябчин, Роман Абрамовский.
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