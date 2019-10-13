Кабмин призвал органы власти провести аудиты своих балансов

Новости Украины:Так же, Кабмин поручил "Нафтогаз Украины", "Укрзализныце", "Укрпоште" провести детальный анализ своих балансов.

Кабинет министров Украины обязал ключевые центральные органы власти и госпредприятия провести аудиты своих балансов и определиться с целесообразностью содержания избыточного имущества.

Как сообщается на Правительственном портале, такое решение было принято 12 октября на заседании Кабмина.

Кабинет министров также поручил НАК "Нафтогаз Украины", "Укрзализныце", "Укрпоште" и другим ключевым центральным органам исполнительной власти провести детальный анализ и аудит своих балансов, балансов своих дочерних предприятий и основанных ими субъектов хозяйствования и определиться относительно целесообразности содержания избыточного имущества с учетом стратегических планов развития.

Имущество, которое будет определено как избыточное или непрофильное для деятельности, - продать или сдать в аренду по рыночной цене прозрачным образом через ProZorro.Продажи.