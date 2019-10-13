В "Слуге народа" заявляют о фактах подкупа участников митинга против капитуляции

Новости Украины:Давид Арахамия говорит, что не все люди вышли на митинг за деньги, большинство сделали это по идеологическим соображениям.

Глава фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия заявил о фактах оплаты участия в митингах против капитуляции. Об этом он рассказал в интервью.

"Факт проплаты действительно есть. Моим знакомым атошникам предлагали по тысяче гривен за участие в митинге", - пояснил он.

Вместе с тем он выразил уверенность, что большинство людей вышли на митинг по идеологическим соображениям.

"Я уверен, что малой части людей оплачивают участие в акциях, но реальных протестующих гораздо больше. 95% вышли на Майдан из-за идеологических соображений, но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще", - добавил нардеп.

Ранее глава Офиса Президента Андрей Богдан в Facebook опубликовал сообщение с якобы скриншотами о том, что людей собирали на митинг против капитуляции за деньги.