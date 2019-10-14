После встречи с Земаном премьер Чехии летит Украину

Новости Украины:Чешский премьер Андрей Бабиш посетит Украину с экономической миссией в ноябре.

В резиденции президента Чехии в Полях 13 октября состоялась встреча главы государства Милоша Земана с председателем правительства Андреем Бабишем.

Во встрече приняли участие также советники из зарубежной политики команды президента, передает Радио Свобода.

Среди затронутых вопросов, как отметил позже журналистам глава правительства, речь шла и об Украине.

"Мы говорили об Украине. 18 ноября на основе переговоров с президентом Зеленским я лечу в Украину. В Украину лечу с Гавличком (Карел Гавличек – министр промышленности и торговли в правительстве Чешской Республики – ред.) с экономической миссией. Украина, конечно, для нас является очень важной", – подчеркнул чешский премьер.

Напомним, ранее чешский премьер Андрей Бабиш пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Прагу.

"Я пригласил господина президента в Прагу, чтобы он мог встретиться в премьерами Вышеградской "четверки", – написал Андрей Бабиш в своем твиттере после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

В последний раз чешский премьер (тогда эту должность занимал Мирек Тополанек) был с визитом в Украине в 2008 году.