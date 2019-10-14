Труба: Наше государство не на словах знает ценность работы своих защитников

Новости Украины:Роман Труба поздравил воинов с Днем защитника Украины.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба поздравил украинцев с Днем защитника Украины.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил неоценимый вклад воинов в будущее Украины.

"Без выходных и праздников, при любой погоде и времени года они защищают наше спокойное завтра. Ежедневная рутина отдаляет реалии войны из наших мыслей. Но сегодня как раз тот день, когда стоит вспомнить, где были бы все мы без них - наших защитников", - написал Труба.

Он поблагодарил их за защиту родной земли и нашей независимости и пожелал только побед, несокрушимости духа и главное - возвращаться живыми.