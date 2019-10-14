День защитника Украины: министр культуры присоединился к поздравлениям

Новости Украины:Владимир Бородянский поздравил украинских защитников.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский поздравил украинских защитников с их праздником.

Об этом он сказал на странице в Facebook.

"Я никогда не видел войны близко, я не был ранен, все мои близкие ограждены Вашим обыденным мужеством. То, что я чувствую, определяет смысл слова благодарности, но оно не помещает все мои чувства, действия и убеждения, которые у меня есть благодаря Вам, защитникам нашей страны и моим родителям", - отметил Бородянский в поздравлении.

Министр пообещал ежедневно принципиально оспаривать право нашей страны строить будущее и быть свободной"... обещаю, что Министерство культуры, молодежи и спорта, которое я теперь возглавляю, ежедневно - миллиметр за миллиметром - будет развивать и выстраивать нашу идентичность, нашу память, искусство, спортивные достижения, литературу и язык", - добавил Бородянский.

Как сообщалось, украинцы в понедельник, 14 октября, отмечают День защитника Украины и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.