Гройсман показал, как украинцы относятся к защитникам страны (Видео)

Новости Украины:Владимир Гройсман поздравил защитников Украины с праздником.

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинских военных с Днем защитника Украины.

Поздравление он обнародовал на своем Facebook-аккаунте.

Он отметил, что воины защищают Украину и наши ценности. Назвал их справедливыми и честными. Гройсман считает, что воля и мужество защитников Украины дает нам возможность жить в независимой стране.

Также экс-премьер поделился видео, на котором простые люди описывают наших защитников.

Владимир Гройман заявил, что он полностью согласен с этими словами и поблагодарил воинов за защиту Украины.

Напомним, сегодня украинцы отмечают День защитника Украины, День казачества Украины и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.