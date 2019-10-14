Гройсман показал, как украинцы относятся к защитникам страны (Видео)

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинских военных с Днем защитника Украины.
Поздравление он обнародовал на своем Facebook-аккаунте.
Он отметил, что воины защищают Украину и наши ценности. Назвал их справедливыми и честными. Гройсман считает, что воля и мужество защитников Украины дает нам возможность жить в независимой стране.
Также экс-премьер поделился видео, на котором простые люди описывают наших защитников.
Владимир Гройман заявил, что он полностью согласен с этими словами и поблагодарил воинов за защиту Украины.
Напомним, сегодня украинцы отмечают День защитника Украины, День казачества Украины и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.