Скачать
Понедельник, 14.10.2019
Зеленский в Донецкой области: президент посетил передовую (Фото)
Зеленский в Донецкой области: президент посетил передовую (Фото)
"Нет капитуляции": в Киеве проходит еще один масштабный марш (Видео)
"Нет капитуляции": в Киеве проходит еще один масштабный марш (Видео)
Олимпийский будет забит до отказа на матче Украина - Португалия
Олимпийский будет забит до отказа на матче Украина - Португалия
Рози Хантингтон-Уайтли показала, как стильно носить тренч
Рози Хантингтон-Уайтли показала, как стильно носить тренч

Пристайко рассказал о позиции Киева относительно членства в ПАСЕ

Пристайко рассказал о позиции Киева относительно членства в ПАСЕ
17:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Украина будет использовать ПАСЕ для защиты своих интересов и ценностей, на которых построена эта организация.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко высказался за необходимость использования Киевом Парламентской ассамблеи Совета Европы как для защиты украинских интересов, так и для тех ценностей, на которых построена эта организация.

Такое мнение он высказал в понедельник в Люксембурге, говоря о позиции Киева в этой организации.

"Украина понимает, что с новым составом парламента мы должны использовать все возможные площадки, чтобы защищать наши интересы и те ценности, на которых построена эта организация", - сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

"Если РФ согласится": Пристайко обозначил сроки встречи в "нормандском формате"

При этом Пристайко подчеркнул, что украинская сторона "недовольна ситуацией, которая сложилась".

"Мы считаем, что возвращение России без выполнения условий - это несправедливое решение, которое вредит будущему этой организации, которая построена на определенных ценностях", - констатировал министр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПАСЕ, ЕС, МИД, Вадим Пристайко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С праздником Покрова 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
02 В ПА НАТО говорили о "плане Маршалла для Украины"
03 Заговоры и обряды на Покров 2019: на любовь, деньги и здоровье
04 В НБУ сообщили об уменьшении объема наличных
05 Приметы и обряды на 14 октября - Покров день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Украинские футболисты поздравили военных с Днем защитника Украины (Видео)
Украинские футболисты поздравили военных с Днем защитника Украины (Видео)
&quot;Нобелевскую неделю&quot; закрыла премия по экономике
"Нобелевскую неделю" закрыла премия по экономике
Покров Пресвятой Богородицы 2019: красивые поздравления с праздником
Покров Пресвятой Богородицы 2019: красивые поздравления с праздником
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь