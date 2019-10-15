Франция призвала воспользоваться шансом достичь урегулирования на Донбассе

Новости Украины:Жан-Ив Ле Дриан считает, что "сегодня существует реальное окно возможностей для урегулирования конфликта в Украине".

Ситуация предоставляет шанс для достижения урегулирования в Украине, которым следует воспользоваться. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью, опубликованном на сайте газеты Le Figaro.

По Жан-Ив Ле Дриан, "этот шанс не появится, возможно, во второй раз и мы должны им воспользоваться".

Напомним, разведение сил и средств в Золотом и Петровском будет возможно только после того, как СММ ОБСЕ подтвердит соблюдение в течение семи суток режима тишины на участках разведения в Золотом и Петровском.

Сам процесс разведения сил и средств будет осуществляться "зеркально" и синхронно при мониторинге со стороны СММ ОБСЕ. Одностороннее выполнение украинской стороной Минских договоренностей, в частности Рамочного решения ТКГ о разведении сил и средств, невозможно.