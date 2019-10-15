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В Тернопольской области в результате ДТП погиб водитель микроавтобуса

В Тернопольской области в результате ДТП погиб водитель микроавтобуса
06:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Правоохранители выясняют все обстоятельства аварий.

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в субботу около 22:30 в селе Ступки Тернопольского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Тернопольской области.

По предварительным данным, житель Черновицкой области не справился с управлением фуры, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen-Transporter. В результате удара водитель микроавтобуса - 44-летний житель Закарпатья погиб на месте происшествия. Водитель грузовика с травмами попал в больницу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего. Продолжается досудебное расследование.

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Еще одна авария с пострадавшими произошла 12 октября, около 20:30 в селе Колодеевка Подволочисского района. Там не разминулись микроавтобус и сельская маршрутка. Телесные повреждения получили водитель автобуса и пассажирка маршрутки. Еще трем пострадавшим медпомощь оказали на месте происшествия.

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ДТП, Тернопольская область, Погиб водитель микроавтобуса.
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