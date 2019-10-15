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Кабмин провел новые назначения в Минекоэнерго

Кабмин провел новые назначения в Минекоэнерго
11:15 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твитер

Новости Украины:Кабмин назначил двух заместителей Минекоэнерго.

Кабинет министров на заседании 12 октября назначил заместителями министра энергетики и защиты окружающей среды Романа Абрамовского и Алексея Рябчина.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

Роман Абрамовский - бывший заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (февраль-сентябрь 2015 года).

Он ранее занимал должности генерального директора ЧАО "Укрстальконструкция" (Киев), первого заместителя главы правления ПАО ЕМЗ "Металлист".

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Алексей Рябчин - бывший народный депутат от ВО "Батькивщина". В Верховной Раде предыдущего созыва Рябчин был главой подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности.

В списке "Батькивщины" на внеочередных выборах он шел под №32 и не прошел в парламент IX созыва - по партийным спискам "Батькивщина" получила 24 мандата.

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Отметим, что Кабинет министров постановлением №854 от 29 сентября изменил предельное количество заместителей главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды, увеличив его с пяти до восьми человек.

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Все по теме:

Верховная Рада, Кабмин, Алексей Рябчин, Роман Абрамовский, Минэкоэнерго.
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