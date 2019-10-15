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Гончарук развеял слухи о прекращении работы с МВФ (Видео)

Гончарук развеял слухи о прекращении работы с МВФ (Видео)
09:49 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:Премьер-министр развеял слухи о прекращении сотрудничества Украины с МВФ.

Глава украинского правительства Алексей Гончарук анонсировал новый раунд переговоров Украины с Международным валютным фондом по новой программе.

Об этом премьер рассказал в своем видеоблоге.

По словам Гончарука, в прессе публикуется большое количество манипуляций относительно прекращения переговоров Украины с МВФ. Глава Кабмина заявил, что группа министров с представителями Национального банка в ближайшее время посетят США для продолжения переговоров с МВФ относительно программы развития, которую в правительстве планируют запустить в 2019 году.

Гончарук подчеркивает, что новая программа сотрудничества с МВФ будет рассчитана на 3 года, и она также станет основой для построения взаимоотношений с международным сообществом.

Напомним, заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что существует риск приостановления переговоров с МВФ из-за спора Коломойского с ПриватБанком.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что готов найти дружеский формат отношений с МВФ без ущемления интересов Украины.

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НБУ, МВФ, Кабмин, Алексей Гончаук.
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