Программа МВФ на $5-6 млрд: делегация Украины едет в США

Новости Бизнеса:Украинская делегация на следующей неделе отправится в Вашингтон для переговоров с МВФ.

Украинская делегация на следующей неделе отправится в Вашингтон (США) и продолжит переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сейчас мы в активной стадии переговоров с МВФ относительно новой программы поддержки. Уже на следующей неделе группа министров отправляется в США для участия в Ежегодном собрании Всемирного банка с МВФ и в переговорах с Фондом", – написал премьер-министр в Facebook в четверг.

Ранее Гончарук заявлял, что допускает достижение staff level agreement с МВФ по новой программе в октябре после переговоров в Вашингтоне.

Украина ведет переговоры о возможности открытия новой программы $5-6 млрд. В сентябре Украину посетила миссия МВФ, которая впоследствии сообщила о планах продолжить дискуссию в ближайшие недели.

Представители украинской стороны до начала работы миссии допускали, что уже по ее итогам может быть достигнута рекомендация об открытии новой программы. Однако, по данным источников, близких к переговорам, негативное влияние на конечный результат оказали последние события вокруг ПриватБанка (Киев), информация о возможном компромиссе с его экс-акционерами без должной реакции главы государства, обыски в банке, а также давление на руководство Национального банка страны.