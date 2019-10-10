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Программа МВФ на $5-6 млрд: делегация Украины едет в США

Программа МВФ на $5-6 млрд: делегация Украины едет в США
15:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Украинская делегация на следующей неделе отправится в Вашингтон для переговоров с МВФ.

Украинская делегация на следующей неделе отправится в Вашингтон (США) и продолжит переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сейчас мы в активной стадии переговоров с МВФ относительно новой программы поддержки. Уже на следующей неделе группа министров отправляется в США для участия в Ежегодном собрании Всемирного банка с МВФ и в переговорах с Фондом", – написал премьер-министр в Facebook в четверг.

Ранее Гончарук заявлял, что допускает достижение staff level agreement с МВФ по новой программе в октябре после переговоров в Вашингтоне.

Украина ведет переговоры о возможности открытия новой программы $5-6 млрд. В сентябре Украину посетила миссия МВФ, которая впоследствии сообщила о планах продолжить дискуссию в ближайшие недели.

Представители украинской стороны до начала работы миссии допускали, что уже по ее итогам может быть достигнута рекомендация об открытии новой программы. Однако, по данным источников, близких к переговорам, негативное влияние на конечный результат оказали последние события вокруг ПриватБанка (Киев), информация о возможном компромиссе с его экс-акционерами без должной реакции главы государства, обыски в банке, а также давление на руководство Национального банка страны.

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В НБУ заявляют, что новый меморандум с МВФ будет включать все требования, которые не были выполнены по старым программам.

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МВФ, США, Алексей Гончарук.
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