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Кулеба: Моя задача не доводить ситуацию до права вето

Кулеба: Моя задача не доводить ситуацию до права вето
14:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Кулебе не нуждается в праве вето на нарушающие обязательства Украины акты, а эффективные инструменты предотвращения таких ситуаций.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба не видит для своей должности необходимости права вето на законопроекты, которые не соответствуют обязательствам Украины в сфере евроинтеграции и нарушают Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

"Мы же правительство единомышленников, даже не коалиционное, а монокоалиция, как нас называют. Мне сейчас сложно представить ситуацию, при которой я буду говорить "нет", а кто-то будет говорить, что это нужно делать какой-либо ценой", - сказал он в ходе пресс-брифинга во вторник в Киеве.

Кулеба подчеркнул, что его задача не доводить ситуацию до права вето.

Он также отметил, что сейчас идет работа над новым регламентом Кабмина, в котором будут усилены полномочия правительственного Офиса по евроинтеграции по анализу и контролю нормативно-правовых актов, которые будут рассматриватся правительством.

Таким образом, по мнению Кулебы, будут созданы условия, при которых не будет допускаться ситуация, что в правительство будет вносится акт, который противоречит обязательствам Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС.

"Если теоретически, то мне это право вето не нужно, мне нужны эффективные инструменты предотвращения таких ситуаций", - добавил Кулеба.

В то же время, он подчеркнул, что если такая ситуация возникнет, он как член правительства проголосует против нарушающего обязательства Украины акта.

Среди прочего Кулеба отметил, что принятый закон об изменениях в законодательство о государственной службе предоставило правительственному Офису по евроинтеграции и самому вице-премьеру право законодательной инициативы, что позволит быть инициаторами и вносить проекты актов на рассмотрение Кабинета министров.

Что касается вопроса евроинтеграции в министерствах, Кулеба подчеркнул, что должности заместителей министров по вопросам евроинтеграции упразднять не планируется.

"Это рабочий механизм, который нужен. Но мы в правительстве выходим из того, что каждый министр есть министром в своей сфере и через запятую в европейской интеграции, ведь он как министр должен делать все, чтобы страна двигалась в этом направлении", - добавил он.

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Как известно, ранее бывший вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, а теперь депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" и глава парламентского комитет по интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадз выступила за то, чтобы должность вице-премьера по евроинтеграции имела право вето на принятые в парламенте законопроекты, которые не соответствуют обязательствам Украины в сфере евроинтеграции и нарушают Соглашение об ассоциации "Украина-ЕС".

Что касается евроинтеграции в министерствах, Климпуш-Цинцадзе отмечала, что заниматься данным вопросом должны не заместители министров, а первые замы либо сами министры.

Также она выступала за то, чтобы предоставить правительственному Офису по евроинтеграции право законодательной инициативы, чтобы вносить на рассмотрение правительства проекты документов.

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Кабмин, Дмитрий Кулеба.
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