Детективы НАБУ нашли нарушения в декларации советника Кличко

Новости Украины:В результате следствия детективы НАБУ нашли в декларации недостоверные данные в советника мэра Киева Виталия Кличко.

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в недостоверном декларировании бывшему народному депутату и советнику мэра Киева Виталия Кличко Дмитрию Белоцерковцу.

Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

“Следствием установлено, что бывший нардеп не внес в декларации за 2016 – 2017 годы объекты недвижимости в столице стоимостью 3,8 млн гривень, которые находились в собственности и пользовании членов семьи”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 октября бывшему депутату сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

Ранее на своей странице в Facebook бывший нардеп от БПП и советник мэра Киева Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец написал, что НАБУ объявило ему подозрение в недостоверном декларировании.