У Кучмы подытожили проделанную работу ТКГ в Минске

Новости Украины:Пресс-секретарь Кучмы сообщила, что украинская сторона настаивает на первоочередности выполнения блока Минских соглашений по безопасности.

Представители Украины на заседании ТКГ в Минске снова указали на важность выполнения блока Минских соглашений по безопасности и реализацию ряда условий.

Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

Она отметила, что выполнение блока вопросов по безопасности Минских соглашений - ключевое для возвращения мира на Донбасс.

В подгруппе с социально-экономическим вопросам украинская сторона вновь поставила вопрос о возвращении украинского государственной и частной собственности, в том числе и восстановление уплаты налогов в украинском государственного бюджета в строгом соответствии с украинским законодательством.

Также на переговорах заявила, что реализация блока вопросов по Минским соглашениям возможна только при условии выполнения ряда пунктов. Среди них: полный роспуск ЛНР и ДНР, постоянный мониторинг СММ ОБСЕ, прекращение нарушений режима "тишины", разведение сил по всей линии столкновения.