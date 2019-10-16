Президент Латвии сегодня в Рижском замке принимает Зеленского

Новости Украины:Рабочий визит в Латвию сегодня совершит глава государства Украины.

Президент Владимир Зеленский в среду посетит с однодневным официальным визитом Латвийскую Республику.

Об этом сообщает Канцелярия Президента Латвии.

Начнется визит в 10:30 с официальной встречи в Президентском дворце (Рижском замке). Владимира Зеленского с женой встретит президент Латвии Эгилс Левитс.

После этого состоится встреча двух делегаций, а также совместная пресс-конференция президентов Латвии и Украины.

Во время визита также запланированы встречи Главы Украинского государства со спикером Латвийского Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

Зеленский также примет участие в церемонии возложения цветов к Памятнику свободы, а также посетит Латвийский музей оккупации.

Кроме того, он посетит Рижскую среднюю украинскую школу, возложит цветы к памятнику Т.Г.Шевченко в центре Риги и пообщается с украинской громадой Латвии.

Последним пунктом программы станет торжественное открытие мемориальной доски к 100-летию открытия первой дипломатической миссии Украины (Украинской Народной Республики) в Риге на том самом доме, где, по свидетельствам историков, она работала.