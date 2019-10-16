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Среда, 16.10.2019
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Зеленского торжественно встретили в Латвии (Видео)

Зеленского торжественно встретили в Латвии (Видео)
11:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook ОП

Новости Украины:Владимир Зеленский должен встретиться с президентом Латвии и рядом других чиновников.

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Латвию.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Латвийскую Республику”, - говорится в сообщении.

Началась церемония с приветствия и рукопожатия президентов и их жен, после чего прозвучали гимны двух стран.

Лидеры государств торжественно прошли к почетному караулу и приветствовали членов делегаций.

Вместе с Зеленским в Латвию прибыли вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, министры иностранных дел Вадим Пристайко и юстиции Денис Малюська, помощник главы государства Андрей Ермак.

Отмечается, что Зеленский проведет встречи с президентом Латвии Егилсом Левитсом, спикером Сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

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В Риге Президент Украины также встретится с представителями украинской общины в Латвии.

Кроме того, он посетит Рижскую среднюю украинскую школу, возложит цветы к памятнику Т.Г.Шевченко в центре Риги и пообщается с украинской громадой Латвии.

Последним пунктом программы станет торжественное открытие мемориальной доски к 100-летию открытия первой дипломатической миссии Украины (Украинской Народной Республики) в Риге на том самом доме, где, по свидетельствам историков, она работала.

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Украина, Латвия, Рабочий визит, Владимир Зеленский.
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