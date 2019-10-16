Назначен новый представитель Рады в Конституционном суде

Новости Украины:Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Ольгу Совгирю своим представителем в КС

Верховная Рада постановила, что представителем парламента в Конституционном суде Украины должен быть народный депутат, и назначила на эту позицию члена парламента из фракции "Слуга народа" Ольгу Совгирю.

Одним из постановлений парламент изменил положение о постоянном представителе Верховной Рады в КС. Согласно его новой редакции, таким представителем будут назначать на общественных началах народного депутата по представлению председателя Рады на срок одного созыва парламента. За соответствующий проект постановления (№2265) проголосовали 239 народных депутатов на пленарном заседании в среду.

По нынешнему положению, представителем Рады в КС назначают сотрудника аппарата парламента.

После этого народные депутаты проголосовали за назначение своей коллеги из фракции "Слуга народа" Ольги Совгири представителем Верховной Рады в Конституционном суде. Такое решение (проект постановления №2266) поддержали 244 члена парламента.