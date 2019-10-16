Рада сегодня проголосует за наказание нардепам-прогульщикам

Новости Украины:Депутаты Верховной Рады в среду планируют принять ряд важных законопроектов.

Верховная Рада планирует 16 октября принять закон о наказании депутатов за прогулы пленарных заседаний и непосещение комитетов.

Об этом говорится в повестке дня заседания, опубликованной на сайте парламента.

Соответствующий законопроект №1035-2 "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и в Регламент Верховной Рады Украины о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины" предусматривает лишение парламентариев заработной платы в случае пропуска ими более 30% голосований при принятии решений ВР или более 50% заседаний комитетов, членами которых они были избраны. Рассмотрение во втором чтении этого законопроекта является вторым вопросом повестки дня в среду.

Начать же заседание депутаты планируют с завершения рассмотрения поправок к законопроекту №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления". Этот документ главным образом предусматривает сокращение состава Верховного суда до 100 судей и уменьшение количества членов Высшей квалификационной комиссии судей с 16 до 12 членов.

Депутаты также собираются ввести электронный документооборот в парламенте, приняв во втором чтении законопроект №1044-1 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины о введении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом".

В то же время, второе чтение в Раде должен пройти законопроект №0906 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)", принятие которого предусматривает создание полноценного сержантского корпуса в ВСУ.

Традиционно в среду депутаты будут работать в пленарном режиме в течение утреннего заседания, которое завершится в 14:00. На оставшуюся часть дня, согласно повестке дня, предусмотрена работа в комитетах, фракциях и группах. В частности в 15:00 должно состояться заседание Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, в ходе которого генеральный прокурор Руслан Рябошапка планирует представить информацию о ходе реформирования органов прокуратуры.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что считает необходимым внести изменения в законодательство, в соответствии с которыми за прогулы народных депутатов смогут лишать мандата парламентария.