Зеленский: Освобожденные моряки будут проходить реабилитацию в Латвии

Новости Украины:На встрече с президентом Левитсом, Зеленский сообщил о помощи Украине со стороны Латвии.

Помощь Латвии Украине по реабилитации военнослужащих и предоставлению гумпомощи - чрезвычайно важная.

Об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной с Эгилсом Левитсом во время своего официального визита в Латвийскую Республику.

Зеленский рассказал, что правительство Латвии пригласило на реабилитацию и лечение украинских моряков, которые вернулись из плена.

Он также выразил благодарность представителям Латвии за содействие во внедрении европейских стандартов в Украине на основе Соглашения об ассоциации с ЕС и за всестороннюю помощь в реформировании Вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО.

Президент Зеленский пообещал, что украинская сторона будет углублять в этих направлениях.

В свою очередь Левитс подтвердил, что программа реабилитации украинских военных будет продолжаться.