Зеленский: Освобожденные моряки будут проходить реабилитацию в Латвии

Помощь Латвии Украине по реабилитации военнослужащих и предоставлению гумпомощи - чрезвычайно важная.
Об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной с Эгилсом Левитсом во время своего официального визита в Латвийскую Республику.
Зеленский рассказал, что правительство Латвии пригласило на реабилитацию и лечение украинских моряков, которые вернулись из плена.
Он также выразил благодарность представителям Латвии за содействие во внедрении европейских стандартов в Украине на основе Соглашения об ассоциации с ЕС и за всестороннюю помощь в реформировании Вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО.
Президент Зеленский пообещал, что украинская сторона будет углублять в этих направлениях.
В свою очередь Левитс подтвердил, что программа реабилитации украинских военных будет продолжаться.