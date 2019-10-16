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Зеленский: Освобожденные моряки будут проходить реабилитацию в Латвии

Зеленский: Освобожденные моряки будут проходить реабилитацию в Латвии
14:42 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:На встрече с президентом Левитсом, Зеленский сообщил о помощи Украине со стороны Латвии.

Помощь Латвии Украине по реабилитации военнослужащих и предоставлению гумпомощи - чрезвычайно важная.

Об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной с Эгилсом Левитсом во время своего официального визита в Латвийскую Республику.

Зеленский рассказал, что правительство Латвии пригласило на реабилитацию и лечение украинских моряков, которые вернулись из плена.

Он также выразил благодарность представителям Латвии за содействие во внедрении европейских стандартов в Украине на основе Соглашения об ассоциации с ЕС и за всестороннюю помощь в реформировании Вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО.

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Президент Зеленский пообещал, что украинская сторона будет углублять в этих направлениях.

В свою очередь Левитс подтвердил, что программа реабилитации украинских военных будет продолжаться.

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Украина, Латвия, Владимир Зеленский, Эгилс Левитс.
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