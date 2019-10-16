Президент Латвии похвалил Украину за реформу судов

Новости Украины:Эгилс Левитс положительно оценил реформы судебной системы в Украине.

Президент Латвии Эгилс Левитс на встрече с Владимиром Зеленским в Риге положительно оценил реформы украинской судебной системы, пообещав дальнейшую поддержку этому процессу.

По словам Левитса, в Латвии видят успехи Украины в реформах судебной системы и понимают, насколько трудно осуществлять этот процесс, поскольку культура судов меняется долго, однако изменения должны положительно повлиять на юридическое мышление. Левитс отметил важность привести новую юридическую культуру к обыденности в Украине.

Президент Латвии напомнил, что в его стране уже были проведены такие реформы, поэтому существует возможность поделиться опытом с Украиной. Он также напомнил о вкладе в судебную систему Украины по нормам европейской системы. Кроме этого, Левитс заверил Украину в дальнейшей поддержке этой сферы, поскольку реформа судов не может быть законченной на 100%.

Сегодня в Латвию с рабочим визитом прибыл Владимир Зеленский. Его торжественно приняли в Рижском замке.

На встрече с президентом Латвии Зеленский в очередной раз разъяснил "формулу Штайнмайера" и рассказал о соблюдении дней тишины на Донбассе перед разводом сил.