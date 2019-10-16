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Среда, 16.10.2019
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Президент Латвии похвалил Украину за реформу судов

Президент Латвии похвалил Украину за реформу судов
13:55 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Эгилс Левитс положительно оценил реформы судебной системы в Украине.

Президент Латвии Эгилс Левитс на встрече с Владимиром Зеленским в Риге положительно оценил реформы украинской судебной системы, пообещав дальнейшую поддержку этому процессу.

По словам Левитса, в Латвии видят успехи Украины в реформах судебной системы и понимают, насколько трудно осуществлять этот процесс, поскольку культура судов меняется долго, однако изменения должны положительно повлиять на юридическое мышление. Левитс отметил важность привести новую юридическую культуру к обыденности в Украине.

Президент Латвии напомнил, что в его стране уже были проведены такие реформы, поэтому существует возможность поделиться опытом с Украиной. Он также напомнил о вкладе в судебную систему Украины по нормам европейской системы. Кроме этого, Левитс заверил Украину в дальнейшей поддержке этой сферы, поскольку реформа судов не может быть законченной на 100%.

Зеленский в Латвии разъяснил реализацию "формулы Штайнмайера"

Сегодня в Латвию с рабочим визитом прибыл Владимир Зеленский. Его торжественно приняли в Рижском замке. 

На встрече с президентом Латвии Зеленский в очередной раз разъяснил "формулу Штайнмайера" и рассказал о соблюдении дней тишины на Донбассе перед разводом сил.

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Латвия, Судебная система, Эгилс Левитс, Формула Штайнмайера.
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