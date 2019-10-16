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Кабмин изменит систему управления таможней

Кабмин изменит систему управления таможней
14:43 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости Украины:Глава таможенной службы Максим Нефедов заявил, что в таможне будет изменена структура управления органом.

Кабинет министров утвердил проект закона о превращении Новой таможни в единое юридическое лицо.

Об этом заявил глава таможенной службы Макс Нефедов, на своей странице в Facebook.

По его словам, это избавит таможню от влияния региональных элит, и централизует важные рабочие структуры в одном месте. Такие изменения положительно повлияют на антикоррупцию, т.к откроют новые возможности для автоматизации процессов.

"Мы получаем возможность балансировать нагрузку между регионами и "перебрасывать" документы с места, куда приехал декларант, на другие посты. Это мощный антикоррупционный элемент", - отметил Нефедов.

Нефедов призвал расследовать коррупцию таможенников

Также изменится расчет оплаты работникам таможни.

"Мы решаем вопросы оплаты труда таможенников - больше гибкости, региональные коэффициенты между регионами, оплата по конкретным KPI, а не "с 9 до 18", - заявил глава таможни.

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Таможня, Кабмин, Максим Нефедов.
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