Кабмин изменит систему управления таможней

Новости Украины:Глава таможенной службы Максим Нефедов заявил, что в таможне будет изменена структура управления органом.

Кабинет министров утвердил проект закона о превращении Новой таможни в единое юридическое лицо.

Об этом заявил глава таможенной службы Макс Нефедов, на своей странице в Facebook.

По его словам, это избавит таможню от влияния региональных элит, и централизует важные рабочие структуры в одном месте. Такие изменения положительно повлияют на антикоррупцию, т.к откроют новые возможности для автоматизации процессов.

"Мы получаем возможность балансировать нагрузку между регионами и "перебрасывать" документы с места, куда приехал декларант, на другие посты. Это мощный антикоррупционный элемент", - отметил Нефедов.

Также изменится расчет оплаты работникам таможни.

"Мы решаем вопросы оплаты труда таможенников - больше гибкости, региональные коэффициенты между регионами, оплата по конкретным KPI, а не "с 9 до 18", - заявил глава таможни.