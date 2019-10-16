Депутатам не будут компенсировать средства за прогулы

Новости Украины:Парламент принял закон о прекращении возмещения депутатам расходов на депутатские полномочия за прогулы.

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Закон Украины ”О статусе народного депутата Украины” и в Регламент Верховной Рады Украины о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украина или заседаний комитетов Верховной Рады Украины (№1035-2).

Как передает корреспондент, за это решение проголосовали 265 народных депутатов из 382, зарегистрированных в сессионном зале.

В Законе ”О статусе народного депутата Украины” определяется, что народному депутату в течение всего срока выполнения депутатских полномочий ежемесячно выдаются средства для компенсации стоимости проезда, аренды жилья или найма гостиничного номера, а также возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, в размере месячной заработной платы народного депутата, которые не подлежат налогообложению.

Так, принятым законом в Законе Украины ”О статусе народного депутата Украины” устанавливается, что если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не принимает непосредственного участия в более 30% голосований при принятии решений ВР на пленарных заседаниях парламента или в более 50% заседаний комитета ВР, в состав которого он избран, таком депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Прекращение возмещения депутату расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, осуществляется по распоряжению председателя ВР, которое издается на основании решения комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, принимается на основе сведений по учету рабочего времени народных депутатов, предоставленных Аппаратом ВР.

В Регламенте ВР устанавливается, что перед открытием каждого пленарного заседания в зале заседаний ВР народный депутат регистрируется с помощью электронной системы путем нажатия кнопки ”за”. В случае, если депутат не зарегистрировался с помощью электронной системы в соответствии с определенным этой статьей способом, но в течение пленарного заседания осуществлял голосование по вопросам повестки дня пленарного заседания с помощью электронной системы, он считается зарегистрированным с помощью электронной системы.

Данные участия депутата в не менее 70% голосований при принятии решений ВР на каждом пленарном заседании являются основанием для начисления заработной платы народному депутату за время участия в пленарных заседаниях. Учет участия депутата в голосовании при принятии решений ВР осуществляется с помощью электронной системы, а данные такого учета (в процентах) обнародуются за каждый день пленарных заседаний на официальном сайте ВР и на личной странице народного депутата, размещенной на официальном сайте Верховной Рады.

Ранее в Регламенте определялось, что данные письменной регистрации являются основанием для начисления выплат народному депутату за время участия в пленарных заседаниях ВР.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.